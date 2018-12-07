РИАМО - 7 дек. Почти 40% населения городского округа Химки Московской области активно занимаются физической культурой и спортом, в муниципалитете на данный момент расположено 28 спортивных объектов, сообщил в пятницу глава округа Дмитрий Волошин.

«Почти 40% наших жителей регулярно занимаются физкультурой. В рамках программы губернатора «Спорт в Подмосковье» на территории округа построено 100 современных спортивных площадок», - сказал Волошин ходе всероссийского форума по оценке регулирующего воздействия.

Он отметил, что в Химках расположено 28 спортивных объектов, 15 из которых появились за последние пять лет, в том числе ледовый центр «Айсберг», центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой, академия бокса Александра Лебзяка.

В пятницу в подмосковных Химках проходит второй всероссийский форум по оценке регулирующего воздействия «Цифровизация экономики: новые задачи, вызовы и компетенции».

Организатором форума выступает правительство Московской области совместно с Минэкономразвития России и администрацией города Химки.

Программой форума предусмотрено пленарное заседание на тему «Институт оценки регулирующего воздействия в условиях перехода к цифровой экономике» с участием представителей бизнеса, Минэкономразвития России, органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Подмосковья, отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», АНО «Цифровая экономика», Фонда «Сколково», а также Московской коллегии адвокатов ГРАД.