РИАМО - 7 дек. Полиция задержала по горячим следам водителя, сбившего трех рабочих в Москве, сообщил РИАМО в пятницу дежурный офицер столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ.

В районе дома №3/7 на Покровке водитель сбил троих рабочих, протащив одного из них порядка 100 метров. После ДТП водитель скрылся.

«Водителя задержали по горячим следам в Большом Златоустинском переулке», - сказал собеседник агентства.