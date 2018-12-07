РИАМО - 7 дек. Экипаж санитарного вертолета вылетел к месту аварий на улице Поречная в Москве, одну пострадавшую увезла бригада скорой помощи, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел на улицу Поречная, 13, где произошло ДТП. Ранее здесь сбили двух женщин на пешеходном переходе, сам автомобилист так же пострадал.

«Вертолетом с места аварии эвакуируют водителя автомобиля с различными травмами. На борту его сопровождает авиамедицинская бригада. Одну женщину увезла машина скорой помощи, вторая от госпитализации отказалась», – отмечается в сообщении.