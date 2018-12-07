РИАМО - 7 дек. Фонд реновации Москвы выкупил у ОАО «РЖД» три земельных участка для строительства жилья более чем за 532 миллиона рублей, сообщил в пятницу сотрудник пресс-службы столичного департамента строительства.

«Три земельных участка для строительства жилья были выкуплены у РЖД более чем за 532 миллиона рублей. Решение о выкупе земельных участков под строительство новых домов было принято в связи с тем, что в районах Люблино, Коптево и Соколиная гора не хватает свободных площадок для строительства жилых домов по программе реновации. Однако обязательства о переселении жильцов сносимых пятиэтажек необходимо выполнить», - сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что стоимость участков была определена в соответствии с отчетом независимого оценщика. Общая площадь земельных участков составляет около 25,5 гектара. Участки расположены по адресам: проспект Буденного, владение 47Б; улица Краснодарская, владение 6 и проезд Черепановых, владение 56А.

«Земельные участки расположены в непосредственной близости к домам-участникам программы реновации, что позволит переселить людей максимально близко к их бывшему жилью. Участки уже включены в перечень стартовых площадок программы реновации. На этих земельных участках расположены неэксплуатируемые нежилые здания, которые находятся в аварийном состоянии. Они будут снесены и после выполнения проектно-изыскательcких работ, на площадках начнется возведение жилья для нужд переселенцев», — уточнил представитель пресс-службы.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Программа насчитывает 5171 дом.