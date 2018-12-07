РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 дек. Легендарный спортсмен и депутат Красногорска Джефф Монсон в пятницу провел урок бокса для учеников гимназии №2, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Я показал боевую стойку, как правильно наносить удары и уклоняться от них. Главное, я рассказал, что не нужно бояться битвы», – сказал Монсон.

Под руководством прославленного борца дети провели разминку, сыграли в подвижную игру «Акула».

«Я не учу детей быть как я. Они должны быть собой и выбирать, что им интересно. Не обязательно борьбу – это могут быть шахматы, танцы – все, что угодно. Главное, чтобы дети росли здоровыми и развивали не только мозг, но и тело. Развивались гармонично», – подчеркнул депутат.

Он также рассказал школьникам о своей академии в спортивном центре «Опалиха» и пригласил посещать занятия.

«Дети в академии занимаются бесплатно», – подчеркнул Монсон.

Недавно Монсон посещал Уфу и встречался с бывшим главой Красногорска Радием Хабировым, который возглавил Республику Башкирия. Депутат останется жить и работать в Красногорске.

«Радий Хабиров остается моим другом, и я с удовольствием провел мастер-класс для молодежи в Уфе. Но Красногорск – мой дом. Здесь моя семья, моя работа, друзья – вся моя жизнь в Красногорске», – заключил Монсон.

Он отметил, что продолжит практику проведения мастер-классов в школах Красногорска, чтобы как можно больше детей заинтересовать спортом.