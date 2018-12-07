РИАМО - 7 дек. На улице Красного Маяка в столице в 2019 году планируют ввести в эксплуатацию спорткомплекс с катком, общая площадь здания составит 4,7 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Спорткомплекс с катком планируется ввести в эксплуатацию в следующем году в районе Чертаново Центральное на юге Москвы по адресу: улица Красного Маяка, напротив владения 13А, корпус 2. В настоящее время завершен подготовительный период, идет возведение надземной части здания, переустройство инженерных коммуникаций», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Общая площадь здания составит 4,7 тысячи квадратных метров. На первом этаже здания разместятся ледовое поле размером 30 на 60 метров, кабинеты врачей, вспомогательные и технические помещения. Для спортсменов оборудуют помещения для сушки формы, заточки коньков и индивидуальной подгонки клюшек, появится стоянка машин для заливки льда. В спорткомплексе будут предусмотрены системы электронного судейства и хронометража.

На втором этаже разместится спортзал площадью 250 квадратных метров с возможностью занятий маломобильных групп населения, раздевалки, административные помещения. Перед зданием появится парковка на 25 мест, а прилегающую территорию планируется благоустроить.

Как напомнил Бочкарев, всего Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2018 – 2021 годы предусмотрено строительство 30 спортивных объектов. Спортивные объекты должны появиться в каждом округе города.