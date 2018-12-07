РИАМО - 7 дек. Доследственная проверка проводится в Подмосковье по информации СМИ о вырубке лесного массива в городском округе Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В пятницу в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в Домодедове рабочие вырубают деревья под песчаный карьер. По данным СМИ, после вывоза песка пространство заполняется мусором. Местные жители уверяют, что уже вырублены гектары векового леса - раньше, чем на это были получены разрешения. При этом разрешения у коммерческой структуры имеются: администрация округа сообщила, что собственник представил все необходимые документы, хотя жители считают, что они получены с нарушениями, так как вырубка уже ведется, в том числе в водоохранной зоне.

«По данному сообщению СМИ следственным отделом по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

Следствие проверит законность получения разрешения на вырубку лесного массива и проведение работ в водоохранной зоне. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.