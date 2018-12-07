РИАМО - 7 дек. Дизайнерские елки украсили площадь у ЦУМа в центре столицы, одна из елок декорирована книгами, сообщила журналистам в пятницу фэн-дизайнер Екатерина Добрякова.

«Очень комплексно разрабатывается структура праздника, в том числе дизайн. Российским дизайнерам, мне и мои коллегам было поручено нарядить елку на самой модной площади в Москве - возле ЦУМа, все ведущие российские дизайнеры наряжают свою елку по своему собственному проекту. Тема этих елок - произведения художественной литературы», - сказала Добрякова.

Она уточнила, что «ее елка декорирована книгами», а точнее специально созданными муляжами обложек книг, которые имитируют новогодние игрушки.

«Также мы сделали огромное количество подарков для участников квеста, в котором может поучаствовать любой желающий, пришедший на точки проведения фестиваля «Московские сезоны» - это свитшоты, сумки с изображением нашего города, есть вышитые и напечатанные экземпляры. Также мы подготовили подарки. Нам очень бы хотелось, чтобы большое количество иностранных туристов приезжали в Москву и видели ее красивой, нарядной и интересной мировой столицей для путешествий», - сказала Добрякова.

Она добавила, что ее команда подготовила теплые и креативные подарки - свитшоты с варежками на резинке, чтобы «иностранцы не замерзли».

«Надеюсь, что международная общественность, которая популяризирует в социальных сетях те или иные направления для путешествий, этим заинтересуется, и нас посетит огромное количество туристов», - сказала Добрякова.