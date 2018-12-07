РИАМО - 7 дек. Девелопер жилого квартала Balance на Рязанском проспекте, 26, приступил к строительству первого этапа проекта, в первый этап входит возведение трех жилых домов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«В рамках первого этапа реализации проекта жилого квартала планируется возвести 149,7 тысячи квадратных метров жилья и инфраструктуры. Инвестиции в строительство первой очереди объекта составляют 15 миллиардов рублей», - сказала заместитель председателя Москомстройинвеста Екатерина Храмова.

Девелопером и инвестором проекта выступает компания «Главстрой».

В рамках первого этапа будут построены три жилых дома переменной этажности (9-30 этажей) на 1872 квартиры. Также предусмотрено строительство детского сада на 150 мест, подземного паркинга с автомойкой, инфраструктуры для размещения кафе, магазинов, аптеки, центра бытового обслуживания и других объектов.

Работы в рамках первой очереди должны завершить в III квартале 2021 года.

Доминантой района станет собственный парковый комплекс с фонтанной площадью и с аллеей длиной 600 метров, который протянется через всю территорию жилого квартала от Рязанского проспекта до Окской улицы. Территория парка - 5 гектаров.

«Всего проект «Прогрессивные жилые кварталы Balance» предусматривает пять этапов строительства. На территории 27,5 гектаров планируется создание самодостаточного городского кластера в формате «все в комплексе», - рассказал руководитель проекта Balance компании «Главстрой» Михаил Столяров.

Общая площадь проекта составит более 653 тысяч квадратных метров, из которых 518 тысяч - жилая, около 135,5 тысяч – общественные пространства. На территории комплекса постоят три детских сада на 750 детей, две школы на 1725 человек, стадион, поликлинику на 320 посещений в смену, спортивный комплекс с бассейном, пять подземных паркингов.

Инвестиции в проект составят 60 миллиардов рублей.