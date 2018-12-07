РИАМО - 7 дек. На территории Московской области с начала текущего года построено и модернизировано 11 котельных, что позволило улучшить качество теплоснабжения около 50 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«Больше всего котельных введено в эксплуатацию в Коломенском городском округе – новые объекты теплоснабжения появились в пяти поселениях муниципалитета (поселок Первомайский, село Октябрьское, деревня Сельниково, село Пирочи, поселок Возрождение)», – говорится в сообщении.

Ввод двух новых котельных обеспечил теплом 20 тысяч жителей городского округа Рошаль. Впервые за долгие годы этот муниципалитет получил современную и надежную систему теплоснабжения.

Техническое перевооружение, капитальный ремонт и реконструкция котельных произведены также в Пушкинском районе (военный городок Софрино-1), Волоколамском районе (село Шестаково), городском округе Чехов (военный городок №18 Чехов-7), городском округе Шаховская (деревня Степаньково).

«Работы по строительству и модернизации котельных проводятся в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Всего с 2013 года в области введено более 300 котельных, обеспечивающих теплом свыше 1,7 миллиона жителей», – подчеркнул Пестов.