РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. В подмосковном Подольске с 1 января 2019 года увеличится стоимость проезда на городском автотранспорте, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Правительство Подмосковья утвердило новые регулируемые тарифы на пассажирские перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, по смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, в случае если начальные остановочные пункты расположены в границах Московской области.

«При оплате проезда с использованием разового печатного билета стоимость составит 53 рубля, при оплате с использованием единой транспортной карты (ЕТК) или банковской карты с записанным на ней электронным приложением ЕТК стоимость составит 34,43 рубля», – говорится в сообщении.

Тарифы начнут применяться с 1 января 2019 года.