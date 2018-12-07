РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. В подмосковных Котельниках до 24 декабря разработают новую дорожную карту по ликвидации неприятного запаха от предприятия, выпускающего пищевые добавки, сообщается на официальной странице управления ЖКИ администрации городского округа Котельники в Instagram.

Заместитель главы городского округа Котельники Сергей Горячев 6 декабря провел встречу с учредителем ООО «ВМ Про». Днем ранее сам глава Котельников Андрей Булгаков вместе с заместителями и представителями общественности посетили предприятие по производству пищевых добавок ООО «ВМ Про».

«В результате конструктивного диалога были намечены четкие пути решения проблем, связанные с неприятным запахом, исходящим от данного предприятия. До 24 декабря будет разработана новая дорожная карта, в которой будет отражен весь перечень документов соответствия нормам качества очистного оборудования. А также будет представлен план по улучшению переработки производственных запахов», – отмечается в сообщении.

В ближайшие время сотрудники администрации в очередной раз посетят предприятие, чтобы убедиться в качестве всего оборудования. Глава Котельников Андрей Булгаков подчеркнул, что к концу текущего года данный вопрос обязательно должен быть закрыт.

«Не понаслышке знаю, что это предприятие длительное время беспокоит неприятным запахом жителей нашего города, которые проживают в микрорайоне Белая дача, а также посетителей торгового центра МЕГА Белая Дача. Летом я уже встречался с представителями производства. Тогда мы пришли к решению установить дополнительное оборудование, которое должно было остановить распространение запаха по городу и близлежащим территориям», – отметил Булгаков.

Он пояснил, что с учетом разработанного проекта все работы должны были быть реализованы к октябрю. Однако меры, принятые руководителем предприятия, не привели к должному результату.