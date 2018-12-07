РИАМО - 7 дек. Порядка 120 тысяч зрителей могут посетить ледовые шоу в рамках московского фестиваля «Путешествие в Рождество», сообщила журналистам в пятницу двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре Татьяна Навка.

«На Новопушкинском площади уже пятый год проходит фестиваль «Путешествие в Рождество», Петр Чернышов – мой партнер, является главным руководителем, режиссером, постановщиком спектаклей. В этом году я принимаю в этом участие, помогаю ему как в постановках, и в качестве примы. Буду в некоторых спектаклях выступать. Это 6 спектаклей, которые будут проводить на Новопушкинском площади. <…> Более 120 тысяч зрителей ежегодно смотрят наши чудесные ледовые шоу», – сказала Навка.

Она уточнила, что состоятся показы спектаклей «Золушка», «Чиполлино», «Щелкунчик», «Белоснежка», а также новой сказки «Царевна-Лягушка». Фигуристка добавила, что ледовые шоу в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» полюбились зрителям всех возрастов.

«Здорово, что Москва так объемно занимается украшением города, прекрасно, что парки облагораживаются, Новый год ждет вся страна. Для нас это один из главных праздников. Очень приятно, что в Москве будет залито огромное количество катков, где люди смогут выйти и вместе с семьей покататься, подышать воздухом», – дополнила Навка.

Главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество» пройдет Москве с 14 декабря по 13 января. На 74 площадках фестиваля, посвященного сказкам и персонажам из популярных книг, пройдут балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, мастер-классы и спортивные игры.

Фестиваль проводится в рамках цикла городских уличных фестивалей «Московские сезоны». На площадках будет более 500 новогодних елей, а самая высокая (высотой 20 метров) установлена на Манежной площади. Прошлый фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили более 14 миллионов человек, включая более 4 миллионов туристов из регионов и из-за рубежа.

Как провести зиму в Подмосковье>>