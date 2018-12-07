РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. В подмосковном Подольске управляющая компания МУП «ДЕЗ» вернула жителю дома на улице Московская более 50 тысяч рублей переплаты за коммунальные услуги по предписанию Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Житель дома №7 на Московской улице сообщил в Госжилинспекцию, что в марте 2018 года обращался в УК с просьбой произвести перерасчет задолженности, образовавшейся за несколько лет. Он отметил, что в платежные документы были внесены посторонние лица, не зарегистрированные и не прописанные по данному адресу. Своего согласия на это он не давал. МУП «ДЕЗ» не предприняла никаких мер для устранения ошибки.

«В рамках проверки обращения государственные жилищные инспекторы выявили нарушение законодательства со стороны МУП «ДЕЗ». Управляющая организация в период с августа 2015 по август 2018 года начисляла плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение в квартире из расчета 5-7 постоянно и временно проживающих потребителей. Тем временем никаких документов об увеличении количества граждан, проживающих в квартире, в управляющую организацию не поступало», – отмечается в сообщении.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, управляющей компании Госжилинспекция предписала провести перерасчет в короткие сроки.

«При повторной проверке исполнения предписания государственные жилищные инспекторы установили, что перерасчет был произведен в полном объеме. Сумма возврата составила 52 тысячи 600 рублей 12 копеек», – сказал Соков.

Он добавил, что в соответствии с «Порядком расчета и внесения платы за коммунальные услуги», количество временно проживающих в жилом помещении потребителей определяется на основании заявления собственника или акта об установлении количества граждан, временно проживающих в жилом помещении, составленного исполнителем и подписанного потребителем услуг.