Большинство горнолыжных парков Московской области уже работают или открывают сезон в ближайшие выходные, пусть и не все трассы сразу. Ситуацию на склонах исправил сильный снегопад, а там, где снега не хватает, на помощь пришли снеговые пушки. Где покататься на горных лыжах и сноуборде в Подмосковье, и сколько стоят ски-пассы в этом сезоне, читайте в подборке РИАМО.

Горнолыжный клуб Леонида Тягачева

Где: Дмитровский р-н., дер. Шуколово, 40 км от МКАД

Открытие сезона: открыт с 17 ноября

Горнолыжный клуб Леонида Тягачева открыл сезон еще в конце ноября. Это старейший горнолыжный курорт Подмосковья и тренировочная база сборных России по горным лыжам и сноуборду. Расположен на самой высокой точке Клинско-Дмитровской гряды, которую называют «подмосковными Альпами».

Трассы: 10 склонов разной сложности, в том числе профессиональный спуск, учебный и детский склон с беби-лифтом, трасса для беговых лыж. Протяженность трасс – от 200 до 600 метров, перепад высот – от 46 до почти 100 метров. На склоны поднимают восемь канатных дорог. Доступно ночное катание, трассы освещаются. На базе клуба проводятся мастер-классы по горным лыжам и сноуборду, спортивные праздники, работает детская школа. В сервисном центре можно заточить коньки и канты, установить и отремонтировать крепления.

Ски-пассы: карты на 1000, 2000 и 6000 рублей плюс залог 100 рублей, для самых активных – тариф «Олимпийский» за 18 000 рублей. Стоимость подъемов в будни – от 25 до 60 рублей, в выходные – от 55 до 120 рублей, в зависимости от подъемника. Детский ски-пасс – 300 рублей, подъемы по 20 – 55 рублей, в зависимости от дня недели. Тариф социальный (для пенсионеров, многодетных семей, студентов и местных жителей) - 300 рублей, по 25 рублем подъем (с понедельника по четверг). В будни можно сэкономить: час катания стоит 400 рублей, 2 часа – 600 рублей, 3 часа – 700 рублей.

Прокат: горнолыжный комплект (лыжи, ботинки и палки) или сноуборд с ботинками – 700 рублей в час плюс 500 рублей за каждый следующий час; защитное снаряжение, шлем – 150 рублей. В залог попросят 20 000 рублей либо документы.

Инфраструктура: автостоянка, тюбинги, каток, снегоходы, катание на лошадях, гостиничный комплекс, домики-шале, спа-центр, бассейн, ресторан, спорт-бар, караоке, боулинг, бильярд, детская комната.

Как научиться кататься на коньках>>

Спортивный парк «Волен»

Где: Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Троицкая, д. 1, 46 км от МКАД

Открытие сезона: открыт с 23 ноября

Парк «Волен» - один из самых популярных подмосковных курортов, который за 11 лет превратился в целую горнолыжную деревню с домиками в стиле альпийских шале, ресторанами и магазинами.

Трассы: 14 склонов протяженностью до 450 метров, высота – до 70 метров. Работает 11 подъемников (семь бугельных, три бэби-лифта и конвейерный. Трассы освещаются, есть ночное катание.

Ски-пассы: можно купить абонемент или положить на карту любую сумму, кратную 10. Стоимость подъемов: с понедельника по пятницу и воскресенье после 19.00 – 35 рублей (взрослые), 20 рублей – дети до 12 лет, в выходные – 70 и 40 рублей соответственно. Покупать абонементы выгоднее, т. к. на них начисляется больше баллов, которые списываются за подъемы (например, при покупке абонемента за 16 тысяч рублей начисляется 20 000 баллов).

Прокат: горнолыжный комплект для взрослых – от 650 рублей/час до 950 рублей/час в будни, в зависимости от категории оборудования, в выходные – от 800 рублей до 1100 рублей за час; детский комплект горных лыж обойдется от 325 до 475 рублей за час в будни, от 400 до 550 рублей – в выходные. Сноубордическое оборудование дешевле – от 650 до 1100 рублей, в зависимости от категории и времени катания. В залог – сумма от 15 000 рублей либо документы.

Инфраструктура: большая бесплатная парковка, гостиница, беседки с мангалами, кафе, ресторан, бистро, бар, караоке.

Как научиться кататься на горных лыжах>>

Парк «Степаново»

Где: Дмитровский р-н, д. Степаново, 40 км от МКАД

Открытие сезона: открыт с 23 ноября 2018

«Степаново» - это «филиал» парка «Волен», расположенный в 4-х километрах. Здесь нет такой развитой инфраструктуры, зато очень уютные склоны в окружении елового леса, а сами трассы длиннее и круче.

Трассы: четыре склона, максимальная длина – почти 1 км, перепад высот – до 90 метров. Два кресельных двухместных подъемника. Трассы освещаются, есть ночное катание

Ски-пассы: на карту (залог 100 рублей) можно положить любую сумму, стоимость подъемов в будни и воскресенье вечером для взрослых – 80 и 40 рублей в зависимости от склона, дети – 40 рублей; в выходные – от 160 до 180 рублей (взрослые), от 80 до 90 рублей (дети).

Прокат: горнолыжный комплект для взрослых – от 800 рублей за час до 2450 рублей (свыше 5 часов), в зависимости от категории оборудования; для детей – от 400 до 1300 рублей, можно взять отдельно лыжи или ботинки. Сноубордическое оборудование – от 500 до 1200 рублей. Залог.

Инфраструктура: кафе, парковка, кассы, камера хранения.

Как научиться кататься на сноуборде>>

Спортивно-развлекательный парк «Яхрома»

© Александр Кожохин

Где: Московская область, Дмитровский р-н, г. Яхрома, 46 км от МКАД

Открытие сезона: 7-8 декабря 2018

В «Яхрому» стоит приехать не столько ради горных лыж, сколько ради семейного уикенда в коттеджах, со спа и ресторанами. На территории парка около 150 гектаров множество развлечений, помимо лыж и сноуборда – от тюбинга до мотоспорта. Здесь работает единственный в Подмосковье аттракцион «Сумасшедший Тобоган» - рельсовая трасса с виражами типа «американских горок».

Трассы: 4 склона разной сложности, от учебной до экстремальной. Максимальная длина – до 650 метров, перепад высот – 65 метров. Трассы освещаются, есть ночное катание.

Ски-пассы: безлимит на будни – 1000 рублей, на выходные – 2500 рублей; стоимость 5 подъемов – 250 рублей (в выходные – 500 рублей), 10 подъемов – 350 рублей (в выходные – 800 рублей), 20 подъемов – 600 рублей (в выходные – 1500 рублей).

Прокат: горнолыжный комплект для взрослых – от 1000 рублей за час до 3000 рублей (не более 4 часов), можно взять отдельно лыжи или ботинки; сноубордическое оборудование – от 500 до 1200 рублей, в зависимости от категории и времени катания. В залог – до 20 000 рублей либо документы.

Инфраструктура: гостиничный комплекс, рестораны, бани, теплые раздевалки, трасса для тюбинга, каток, «Тобоган».

Пять необычных зимних видов спорта в Москве и Подмосковье>>

Спортивный курорт «Сорочаны»

Где: Дмитровский р-н, дер. Курово, около 50 км от МКАД

Открытие сезона: открыт

Если «Волен» и «Яхрома» больше подходят для семейного отдыха и катания, то «Сорочаны» любят продвинутые лыжники и сноубордисты за самый длинный спуск в Подмосковье – более 1 километра – и отличное качество трасс. Опытные лыжники отмечают, что ночные катания здесь проводятся чаще, и освещение лучше, чем в других парках. Однако и ценник здесь немного выше, чем у соседей.

Трассы: 10 трасс (одна «зеленая» для начинающих, три легких «синих», четыре «красных» средней сложности и одна «черная»), длина – от 400 до 1000 метров, перепад высот 80 – 90 метров. Еще две «черных» трассы временно закрыты. Подъемники: двухместная и четырехместная кресельные канатные дороги, три бугельных подъемника, два беби-лифта и детский учебный склон. Работают снежные пушки.

Ски-пассы: от 2400 до 8 000 рублей, чем дороже ски-пасс, тем дешевле подъем; стоимость – от 25 до 90 рублей в будни и 120 – 180 рублей в выходные и праздники. Есть льготные тарифы для пенсионеров и детей (подъемы от 25 до 65 рублей). Залог за карту – 100 рублей. В пятницу после 19:00 действуют тарифы выходного дня, в воскресенье с того же времени – буднего.

Прокат: все детали экипировки арендуются отдельно, например, лыжи или сноуборд – от 200 до 600 рублей за час, в зависимости от категории и дня недели, от 700 до 1500 рублей – на целый день, плюс 150 – 500 рублей за ботинки, палки и шлемы. В качестве залога тут берут до 30 000 рублей (за самое дорогостоящее оборудование) либо документы.

Инфраструктура: платная парковка, каток, детская игровая комната, детская площадка, рестораны, тюбинг-трасса.

Горнолыжный центр «Лоза»

© lozaski.ru © lozaski.ru © lozaski.ru © lozaski.ru 1 из 4

Где: г.о. Сергиев-Посад, пос. Ситники, около 70 км от МКАД

Открытие сезона: открыт

Горнолыжный центр «Лоза» хорош тем, что находится в стороне от трассы и населенных пунктов, в уютном месте среди елового леса, поэтому на склонах не так ветрено, а с горок открываются живописнейшие виды. Комплекс небольшой, однако вполне подходящий как для начинающих, так и для лыжников с опытом.

Трассы: четыре спуска длиной 250 – 400 метров, перепад высот 45 – 65 метров. Современные бугельные и кресельные подъемники, снежные пушки. В вечернее время трассы освещаются.

Ски-пассы: «сезонный» на весь сезон катания – 6000 рублей, по такому ски-пассу подъем в выходные и праздники обойдется в 50 рублей, в обычные дни – 25 рублей; ски-пасс за 2000 рублей – подъемы по 60 и 30 рублей соответственно; ски-пасс за 1000 рублей – подъемы по 70 рублей в выходные и праздники, 30 рублей – в будни; ски-пассы за 600 и 300 рублей – подъем будет стоить 80 рублей в выходные и 30 – в будни. Залог за карту - 100 рублей.

Прокат: сноуборд с ботинками – 900 рублей за час плюс 600 рублей за каждый последующий час; горнолыжный комплект (лыжи, палки, ботинки) – от 800 рублей за 2 часа катания, новые комплекты дороже. В качестве залога возьмут либо 20 000 рублей или документы.

Инфраструктура: бесплатная стоянка, теплая раздевалка с прокатом, туалеты, кафе. В соседнем пансионате «Восход» есть тюбинг-трассы, бассейн, каток, аренда мангальных беседок, кафе «шведский стол».

Комплекс «Лисья гора»

Где: г. Балашиха, Леоновское шоссе, 30 км от МКАД

Открытие сезона: готовится к открытию

Спортивно-горнолыжный комплекс «Лисья гора» - курорт довольно молодой, здесь можно освоить и отточить технику катания. Кроме того, предлагается много программ обучения, в том числе для детей с ограниченными возможностями (проект «Лыжи мечты»).

Трассы: пять склонов разного уровня, в том числе учебный, протяженность – до 350-400 метров, перепад высоты – до 65 метров. Современные подъемники, в том числе детские. Освещение и система искусственного оснежения склонов.

Ски-пассы: тарифы до 10 декабря: абонемент буднего дня – 3000 рублей на 150 подъемов, абонемент «Гигант» – 25 000 рублей на 3 тысячи подъемов, включая выходные и праздники. Пополняемые сезонные абонементы – от 4 тысяч рублей. Однодневные тарифы останутся на уровне прошлого года: в будни – от 60 рублей за подъем до 1050 рублей за 20 подъемов, в выходные и праздники – от 100 до 1700 рублей соответственно. По средам обещают скидки.

Прокат: лыжи или сноуборд для взрослых – от 300 до 800 рублей в будни и от 400 до 1000 рублей в выходные, плюс 200 – 650 рублей и 400 – 950 рублей за ботинки, дополнительно оплачиваются палки и шлем. В качестве залога – до 8000 рублей за единицу оборудования либо документы.

Инфраструктура: парковка, тюбинг-трасса, ски-сервис, прокат, фудкорт, аренда мангальной площадки, банкетного зала, гостиница.

Всесезонный комплекс «Снеж.ком»

Где: Красногорск, Красногорский бульвар, д 4.

Открытие сезона: всесезонный

Даже зимой найдутся те, кто не будет ждать милостей от природы и пойдет кататься в закрытый горнолыжный комплекс с искусственным снегом. Здесь кататься можно в любую погоду – мощные установки всегда создают комфортный «альпийский» климат. Постоянная температура воздуха в снежной зоне составляет минус 3 - 7 градусов.

Трассы: один общий склон длиной 365 метров и шириной 60 метров, перепад высот составляет 65 метров. Работают подъемники: кресельный 4-местный, бугельный и учебный бэби-лифт.

Ски-пассы: 30 подъемов – 1400 рублей для взрослых и 900 рублей для детей; 1 час катания – 700 рублей в будни и 1100 рублей – в выходные и праздники, для детей – 450 и 600 рублей соответственно; тариф «Тусовка» (в выходные с 20.00 до полуночи) – 1750 рублей для взрослых и 950 рублей для детей; тариф выходного дня (5 часов на склоне) - 2800 рублей взрослым и 1350 детям; тариф социальный (в будни с 12.00 до 18.00) – 1100 рублей за 30 подъемов и 550 рублей – за час.

Прокат: комплект лыж или сноуборда с ботинками плюс куртка и брюки – от 300 рублей до 600 рублей в будни и от 350 до 700 рублей в выходные и праздники; полный комплект оборудования с палками и шлемом – 1500 рублей на все время катания в будни и 1700 рублей – в выходные. Оставлять залог не требуется.

Инфраструктура: платная парковка, снежная зона, ледовая арена, аква-зона, фитнес-клуб, кафе.

Парк экстремальных развлечений «Фристайл»

© страница Экстрим-парк "Фристайл" Вконтакте © страница Экстрим-парк "Фристайл" Вконтакте © страница Экстрим-парк "Фристайл" Вконтакте 1 из 3

Где: г. Дзержинский, ул. Угрешская, 19, 4 км от МКАД

Открытие сезона: 7-8 декабря 2018

Парк «Фристайл» расположен на искусственной горе рядом с песчаным карьером. Это одна из самых близких к Москве зон катания. Еще один бонус – 300-метровая трасса для тюбинга, выходящая прямо на замерзший карьер. В этом году на «Фристайле» открыли горку для маленьких лыжников от 3-х лет.

Трассы: учебный склон для начинашек длиной 220 метров, с перепадом высот в 35 метров; есть трассы для более опытных лыжников длиной от 250 до 300 метров, с перепадом высот до 50 метров.

Ски-пассы: абонемент «Горнолыжный сезон 2018/2019» (без тюбинга) – 16000 рублей в будни и 7000 рублей в выходные; абонемент «Горнолыжный день» – 600 рублей на будни, 900 – на выходные, детский – 400 и 600 рублей соответственно; разовый подъем на основной склон – 40 рублей в будни, 60 – в выходные, дети – 20 и 30 рублей соответственно; учебный склон – от 30 рублей за подъем.

Прокат: горнолыжный комплект, сноуборд – 500 рублей за час в будни, 600 рублей – выходные; детский горнолыжный комплект, сноуборд – 350 рублей в будни, 450 – выходные. В залог просят документы.

Инфраструктура: платная парковка, кафе, теплые раздевалки, трасса для тюбинга, аренда беседок с мангалом, баня.

Горнолыжный клуб Гая Северина

Где: г.о. Раменский, д. Чулково, ул. Курганная, 1, 20 км от МКАД

Открытие сезона: 7 декабря 2018

Горнолыжный клуб Гая Северина – это самые протяженные трассы на юго-востоке Подмосковья. Он расположен на территории охраняемой природной территории «Боровский курган» у Москвы-реки. Клуб славится своими инструкторами, которые также тренируют детей-инвалидов в рамках проекта «Лыжи мечты».

Трассы: спуск «Звезда» – трехступенчатая трасса с интересным рельефом протяженностью 380 метров, перепад высот – 76 метров; трасса «Лесная» – для профи, протяженностью 420 метров и с перепадом 65 метров; есть две учебных трассы для начинающих.

Ски-пассы: подъем на основные склоны – от 40 до 60 рублей, на учебный склон – от 10 до 30 рублей, система «чем больше баллов, тем дешевле подъем». Так, по тарифу «Выгодный», можно получить 4000 баллов, пополнив счет на 3000 рублей, 6000 баллов – за 4000 рублей и 8000 баллов – за 5000 рублей. Действуют скидки для детей и пенсионеров.

Прокат: полный комплект взрослого снаряжения для горных лыж или сноуборда – 600 рублей в час, детский комплект – 480 рублей в час; акция будних дней – заплатив за 2 часа аренды любого инвентаря можно кататься безлимитно до закрытия. В залог за снаряжение попросят 25000 рублей либо документы.

Инфраструктура: теплые раздевалки, кафе, тюбинг-трасса, каток, парковка.

Тюбинг-парк «Елагино»

Где: Наро-Фоминский г. о., д. Елагино, около 75 км от МКАД

Открытие сезона: 8 декабря 2018

Позиционируется как один из лучших парков для катания на ватрушках, хотя горнолыжные спуски с подъемниками тоже имеются. Главные посетители тут – дети, для них устраивают праздники и веселые старты.

Трассы: 300-метровая тюбинг-трасса и 350-метровая горнолыжная трасса. Есть учебный склон.

Ски-пассы: тюбинг – от 3800 рублей (абонемент на 7 дней); ски-пассы – от 1000 рублей; бугельный подъемник – 35 рублей за подъем в будни и 50 рублей – в выходные; ленточный подъемник – 20 рублей.

Прокат: тюбинг – 250 рублей в час в будни, 400 рублей – в выходные; горнолыжный или сноубордический комплект взрослый – от 600 рублей в час, детский – 450 рублей в час. Залог – до 20 тысяч рублей.

Инфраструктура: парковка, прокат, раздевалки, каток, ресторан.