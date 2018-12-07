РИАМО - 7 дек. На улице Дурова в центре столицы обнаружили человеческие останки, о находке полицейским рассказали рабочие, сообщает РЕН ТВ.
«6 декабря в столичную полицию от рабочих поступила информация об обнаружении человеческих останков на улице Дурова», – говорится в сообщении.
Прибывшие на место правоохранители установили, что во время проведения работ по раскопке котлована были найдены многочисленные кости и черепа.
Установлено, что останки относятся к захоронению «Божий дом» от XVII века.
«Теперь эту территорию изучают археологи», – уточняется в материале.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии