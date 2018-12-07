РИАМО - 7 дек. Порядка 4 тысяч часов иммерсионных шоу проведут в девяти парках столицы в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», сообщил журналистам в пятницу директор парка «Сокольники» Андрей Лапшин.

«Когда будете собираться в парки - одевайте лыжные костюмы, у нас действительно зима и все уже в снегу. Всех приглашаю, можете уже приходить. Девять парков будут задействованы в программе: «Красная пресня», «Фили», «Сокольники», «Митино», Измайловский парк, Бабушкинский, Лианозовский и парк «Кузьминки». Во всех парках будут проходить более 4 тысяч часов иммерсионных шоу, когда все, кто будет вокруг, будут задействованы», - сказал Лапшин.

Он уточнил, что в рамках шоу состоятся мастер-классы, кулинарные шоу, выступления различных артистов в оригинальных костюмах.

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