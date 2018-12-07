РИАМО - 7 дек. В Москве водитель такси сбил трех пешеходов и скрылся, инцидент произошел в центре столицы, сообщает в пятницу «Интерфакс».

«В районе дома №3/7 на Покровке водитель такси марки Kia Ceed, по предварительным данным, сбил двоих человек на тротуаре и еще одного протащил на капоте. После этого водитель скрылся с места происшествия», – говорится в материале.

Источник агентства отметил, что двое пострадавших получили тяжелые травмы.

«В городе объявлен план «Перехват»», – заключается в материале.