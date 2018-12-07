РИАМО - 7 дек. За минувшие сутки с улиц Москвы было вывезено свыше 216 тысяч кубометров снега, для этого задействовали порядка 6,5 тысяч единиц уборочной техники, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«За прошедшие (5-6 декабря – ред.) сутки вывезено на снегосплавные пункты 216687 кубометров снега. Коммунальные службы продолжают зачистку города от снега. В работах задействовано около 6,5 тысяч единиц техники», – сказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства Москвы уточнил, что с 22:00 5 декабря местами выпало до 9 сантиметров снега.

«Общий прирост снега с начала зимы составил 21 сантиметр», – уточнил Бирюков.