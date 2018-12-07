РИАМО - 7 дек. Гости фестиваля «Путешествие в Рождество», который начнется в Москве 14 декабря, смогут увидеть спектакли лауреатов и номинантов театральной премии «Золотая маска», постановки будут показывать и в новогоднюю ночь, сообщила журналистам в пятницу административный директор фестиваля «Золотая маска» Надежда Конорева.

«В 2019 году российской национальной премии «Золотая маска» будет 25 лет, для нас большая радость, что мы встречаем этот важный для нас год в программе масштабного празднования «Путешествия в Рождество». Работать мы будем в округах города Москвы, будем показывать наших лауреатов, номинантов и участников «Золотой маски». <…> Будем работать в новогоднюю ночь, 1 и 2 января без остановки, в общей сложности у нас будет около 400 показов», - сказала Конорева, отвечая на вопрос РИАМО.

Она добавила, что театр кукол представит на «Путешествии в Рождество» красивые семейные спектакли. При этом кукольники будут перемещаться по площадкам фестиваля.

«Также мы будем участвовать на площадке «Путешествия в Рождество» на Красной площади - покажем уличные театры, спектакли-шествия. Они будут из Москвы, Краснодара, Евпатории, приедут иностранные коллективы из Италии, Франции, Бельгии, Германии и Великобритании», - сказала Конорева.

По ее словам, также на протяжении всего фестиваля, включая новогоднюю ночь, будет работать новогодняя почта «Золотой маски».

«Все зрители, гости и участники «Путешествия в Рождество» смогут найти наши красивые красные почтовые ящики и отправить прямо с Красной площади письмо, открытку, поздравления в любой конец России своим родным, близким и друзьям», - заключила Конорева.

Главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество» продлится в Москве с 14 декабря по 13 января. На 74 площадках фестиваля, посвященного сказкам и персонажам из популярных книг, пройдут балет на льду, спектакли российских и европейских театров, мастер-классы и спортивные игры.