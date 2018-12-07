РИАМО - 7 дек. В подмосковных Химках за последние пять лет ввели свыше 2,5 миллионов квадратных метров жилья, а также более 1 миллиона квадратных метров введено в эксплуатацию нежилых помещений, сообщил в пятницу глава городского округа Дмитрий Волошин.

«За последние пять лет в Химках введено в эксплуатацию более 2,5 миллионов квадратных метров жилья, более 1 миллиона квадратных метров нежилых помещений», - сказал Волошин в ходе всероссийского форума по оценке регулирующего воздействия.

Он отметил, что в городском округе Химки за последние пять лет было построено 58 социальных объектов.

«На территории городского округа Химки ведется строительство объектов здравоохранения, только за пять лет было построено пять объектов. Еще 13 объектов медицины были отремонтированы», - добавил Волошин.

В подмосковных Химках проходит второй всероссийский форум по оценке регулирующего воздействия «Цифровизация экономики: новые задачи, вызовы и компетенции».

Организатором форума выступает правительство Московской области совместно с Минэкономразвития России и администрацией города Химки.

Программой форума предусмотрено пленарное заседание на тему «Институт оценки регулирующего воздействия в условиях перехода к цифровой экономике» с участием представителей бизнеса, Минэкономразвития России, органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Подмосковья, отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», АНО «Цифровая экономика», Фонда «Сколково», а также Московской коллегии адвокатов ГРАД.