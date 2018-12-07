РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска уже установили 25 видеокамер по программе «Безопасный регион», еще 36 планируют добавить в 2019 году, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник управления по обеспечению общественной безопасности администрации муниципалитета Андрей Крючков.

«В поселке Дубровицы установлено 25 видеокамер по программе «Безопасный регион». В 2019 году планируется еще 36. Все места установки были согласованы рабочей группой, в которую входят представители Федеральной службы безопасности, полиции, МЧС и теротдела администрации. Данные с камер поступают в диспетчерские центры на базе Единой дежурной диспетчерской службы Московской области (ЕДДС) и доступны сотрудникам полиции муниципалитета», – сказал Крючков.

Он добавил, что правоохранители имеют полный доступ к архиву видеоданных за 30 дней.

По его словам, в первую очередь камерами оборудовали оперативно значимые подъездные пути к поселку со стороны Москвы, социальные объекты: детские сады и школы, места массового скопления граждан. Две камеры стоят на пешеходной зоне на мосту через реку Пахру, еще две около церкви Знамения усадьбы Дубровицкая.

Всего в Подольске установили 1 тысячу видеокамер. В настоящее время проходит активная установка видеокамер в подъездах домов №№36 и 72. До конца года видеокамеры установят также в доме №7. Кроме того, жители некоторых домов в микрорайоне Кузнечики ставят камеры в подъездах за свои средства.

Управление по обеспечению общественной безопасности администрации Подольска продолжает реализацию программы по созданию в Московской области системы технологического обеспечения «Безопасный регион».