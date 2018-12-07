РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. В центре охраны материнства и детства в подмосковных Люберцах в пятницу прошел праздник, посвященный недоношенным детям, всем малышам вручили подарки, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Первое празднование Международного дня недоношенных детей состоялось в Вене (Австрия) в 2009 году. В этот день профессора университетской клиники Арнольд Поллак и Ангелика Бергер запустили в небо одновременно 500 белых шаров, соответственно числу недоношенных детей, которые родились в Вене в течение года. Уже в 2010 году День белых лепестков праздновали в 12 европейских странах.

«Мы отмечаем Всемирный день недоношенных детей. Но мы не хотим так называть их, поэтому праздник называется «День маленьких детей». В нашей больнице он проводится впервые, но мы надеемся, что будем его проводить ежегодно. Все малыши получат подарки», – сказала главврач Центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник.

Сообщество «Мама Оффлайн» вручило детям развивающие игры, сладкие подарки и футболки с логотипом праздника. Центру охраны материнства и детства Союз женщин Подмосковья передал памперсы и детские пледики, которые вручную связали члены союза из пряжи предприятия «Пехорский текстиль». Вязать их начали летом на акции «Пехорские посиделки».