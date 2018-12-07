РИАМО - 7 дек. Двое мужчин напали на безработного прохожего и отняли у него сумку, в которой лежали 350 тысяч рублей, инцидент произошел в Россошанском проезде столицы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 6 декабря в 19:45 в службу «02» из службы «112» поступило сообщение о разбое по адресу: Россошанский проезд, дом 4, корпус 3.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 6 декабря в 19:10 у второго подъезда дома по указанному адресу двое неизвестных, применив насилие, неопасное для жизни и здоровья, к неработающему мужчине 1972 года рождения, открыто похитили у него сумку, в которой находились принадлежащие последнему денежные средства в сумме 350 тысяч рублей, скрылись», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавший в медучреждение не обращался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».