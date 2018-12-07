РИАМО - 7 дек. Большую грелку в виде хаски и «костровые точки» установят в столичном парке «Сокольники», чтобы посетители могли согреться в морозную погоду, сообщил журналистам в пятницу директор парка Андрей Лапшин.

«Собака-обнималка. Большая собака в виде хаски, к которой можно будет прижаться, если будет совсем морозно, то погреться. С 20-х чисел (декабря - ред.) на фонтане в парке появится криовулкан. Несмотря на то, что он «крио» и должен быть холодным, он еще будет и обогревать наших гостей», - сказал Лапшин.

Он добавил, что на европейских ярмарках сейчас модно размещать «костровые точки», в которых горит настоящий огонь. Такие точки появятся и в «Сокольниках», а также в ряде других столичных парков.

«Можно будет еще, помимо лыжного костюма, сосиски с собой взять, немного что-то пожарить и отдыхать целый день», - сказал Лапшин.