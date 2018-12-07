РИАМО - 7 дек. Рельсовые автобусы РА-3 со светодиодным освещением начнут поставлять в 2019 году в ЦППК, ранее соглашение о сотрудничестве подписали ЗАО «Рослокомотив» с АО «Сбербанк-Лизинг» и АО «Центральная ППК», говорится в сообщении пресс-службы компании «Трансмашхолдинг».

ЗАО «Рослокомотив», входящее в группу лиц АО «Трансмашхолдинг», заключило трехсторонний договор с АО «Сбербанк-Лизинг» и АО «Центральная ППК» (ЦППК) на поставку рельсовых автобусов РА-3.

«23 новых комфортабельных поезда производства АО «Метровагонмаш» (МВМ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») будут построены и переданы ЦППК в 2019-2020 годах: 17 двухвагонных рельсовых автобусов РА-3 – в августе-ноябре 2019 года и еще 6 в трехвагонном исполнении – до конца мая 2020 года», – отмечается в сообщении.

Рельсовый автобус РА-3 является разработкой конструкторов ООО «ТМХ Инжиниринг».

«Внешний вид и внутреннее оборудование салонов соответствуют самым современным достижениям в области транспортного дизайна. Основная составность РА-3 – три вагона: два головных моторных и один прицепной безмоторный. Автобус может также состоять из двух головных вагонов», – уточняется в материале.

Помимо этого, два рельсовых автобуса могут эксплуатироваться по системе многих единиц, образуя состав, включающий в себя до шести вагонов.

«Новый рельсовый автобус может эффективно использоваться для пригородных пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог, оборудованных как низкими, так и высокими платформами. По сравнению с предыдущими моделями, увеличена максимальная конструкционная скорость рельсового автобуса – со 100 до 120 километров в час. На 15 % увеличено количество мест для сидения», – поясняется в сообщении.

Также специально для РА-3 создан новый интерьер пассажирского салона, соответствующий современным требованиям эстетики, пожарной и санитарно-гигиенической безопасности.

«Салоны оборудуются информационными табло, на которых отображаются сведения о маршруте следования; системами видеонаблюдения, обеспечения микроклимата и обеззараживания воздуха. Применено энергосберегающее светодиодное освещение», – перечисляется в пресс-релизе.

Кроме того, в головных вагонах предусмотрены места для пассажиров с ограниченными возможностями, подъемники для инвалидных колясок, универсальные экологически чистые санитарные комплексы. Рельсовые автобусы оснащаются аварийной крэш-системой.

Разработкой и производством рельсовых автобусов и дизель-поездов Метровагонмаш занимается с 1997 года. Созданный в разные годы на предприятии подвижной состав этого класса эксплуатируется в России, Сербии, Венгрии, Чехии, Монголии, Литве и на Украине.