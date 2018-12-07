РИАМО - 7 дек. Гости ГУМ-катка на Красной площади смогут получить уроки от прославленного советского фигуриста Юрия Овчинникова в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», который начнется 14 декабря, говорится в сообщении оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На фестивале «Путешествие в Рождество», который развернется в столице с 14 декабря по 13 января, посетителей ждут 72 зрелищных ледовых шоу.

«В дни проведения фестиваля на ГУМ-катке также пройдут мастер-классы. Например, 13 января своим мастерством поделится один из самых любимых фигуристов в Советском Союзе, настоящий виртуоз в выборе программы и музыки – Юрий Овчинников. Он поражал всех сложными элементами, прыжками, удивительной высоты акселями. Гостей фестиваля легенда фигурного катания обучит базовым элементам, покажет, как правильно выполнять перебежки и вращения», – отмечается в сообщении.

Чтобы попасть к нему на бесплатные занятия, нужно заранее записаться на официальном сайте ГУМа .

Любителям хоккея представится прекрасная возможность взять уроки мастерства у чемпиона мира и великого спортсмена Алексея Яшина.

«Во время занятий хоккеист поделится своими профессиональными секретами и покажет коронные приемы. В мастер-классах могут принять участие и взрослые, и дети. Возрастных ограничений нет. Единственное условие – заранее на сайте gum.ru записаться на тренировку с чемпионом», – уточняется в сообщении.

Покататься на коньках на Красной площади можно ежедневно с 10:00 до 23:30. Вместимость катка – 450 человек. В будние дни взрослый билет стоит 400 рублей, а детский (с 7 до 12 лет) обойдется в 200 рублей.

«В выходные дни на дневные и вечерние сеансы стоимость взрослого билета – 500 рублей, а детского – 300 рублей. В праздничные дни с 29 декабря по 8 января 2018 года взрослый билет будет стоить 600 рублей и детский – 300 рублей», – подчеркивается в материале.

В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» катки появятся не только на центральных городских площадках, но и в округах: в Бабушкинском парке, на Городецкой улице и на площади Славы. Вход на эти катки будет бесплатным.

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