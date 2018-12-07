РИАМО - 7 дек. Правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела в отношении лидера еврейского движения «Шахар» Александра Каргина, которого проверяли на предмет организации экстремистской деятельности, сообщил в пятницу адвокат Каргина Игорь Зубер.

В августе сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом МВД России провели обыски в офисе Московской еврейской религиозной общины. Проверка прошла по заявлению в отношении лидера еврейского движения «Шахар» Александра Каргина. В заявлении говорилось о совершении действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды и унижение группы лиц, объединенных по национальному и религиозному признаку. Адвокат Каргина Игорь Зубер тогда отмечал, что при обысках нашли националистическую литературу. Однако защитник утверждал, что она была подброшена.

«Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело в отношении лидера еврейского движения «Шахар» Александра Каргина, деятельность которого проверяли на предмет экстремизма. Защита получила копию соответствующего постановления», - написал Зубер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что из текста постановления об отказе в возбуждении уголовного дела следует, что в действиях Каргина каких-либо признаков организации экстремистской деятельности не выявлено.

«Таким образом, все подозрения в отношении моего подзащитного сняты», - заключил адвокат.