РИАМО - 7 дек. За последние пять лет в подмосковных Химках отремонтировали более 50 % дорог, также за это время благоустроили 30 парков и скверов, отремонтировали более 500 домов и почти 2 тысячи подъездов, сообщил журналистам в пятницу глава округа Дмитрий Волошин.

«За пять лет в Химках было отремонтировано 1,6 миллиона квадратных метров дорог, всего в Химках 2,5 миллиона квадратных метров, то есть мы более 50 % дорог отремонтировали, привели в порядок» - сказал Волошин.

Он отметил, что в Химках уделяется внимание обустройству общественных пространств, за пять лет благоустроили 30 парков и скверов, а также отремонтировали более 500 домов и почти 2 тысячи подъездов.

«С 2016 года мы реализуем программу «Светлый город», за три года мы заменили на светодиодные фонари более 900 уличных светильников и более 600 опор. Проводим модернизацию и замену инженерной коммуникационной системы, их общая протяженность увеличилась за пять лет почти в четыре раза», - добавил Волошин.

В подмосковных Химках в пятницу проходит второй Всероссийский форум по оценке регулирующего воздействия «Цифровизация экономики: новые задачи, вызовы и компетенции».

Организатором форума выступает правительство Московской области совместно с Минэкономразвития России и администрацией Химок.

Программой форума предусмотрено пленарное заседание на тему «Институт оценки регулирующего воздействия в условиях перехода к цифровой экономике» с участием представителей бизнеса, Минэкономразвития России, органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Подмосковья, отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», АНО «Цифровая экономика», фонда «Сколково», а также Московской коллегии адвокатов ГРАД.