РИАМО - 7 дек. В Подмосковье завершилась ежегодная вакцинация от гриппа, прививку сделали около 3,5 миллионов человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Порядка 3,5 миллионов человек сделали прививку от гриппа, из них 964,5 тысяч дети. В 2018 году план по вакцинации взрослого и детского населения в Московской области полностью выполнен и составил 107%», - сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Для сравнения в предыдущем году прививку против гриппа сделали 3,2 миллиона человек.

Кампания по вакцинации от гриппа в Подмосковье стартовала 1 сентября и завершилась 7 декабря.

В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и ОРВИ в эпидемическом сезоне организовано проведение профилактической вакцинации населения против гриппа не только в поликлиниках по месту жительства, но также была организована работа выездных мобильных комплексов. С их помощью прививки сделали около 222 тысячи человек, из них 55 тысяч детей.

«Грипп и его последствия лучше предупредить, чем лечить. Сделанная вовремя прививка-залог вашего здоровья и здоровья ваших близких», - подчеркнул Матвеев.

Вакцинация против гриппа является самым эффективным способом профилактики данного заболевания. Однако, остается еще более 200 видов вирусов, которые менее опасны для человека, но также могут явиться причиной заболевания ОРВИ.

Поэтому в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется также принимать меры неспецифической профилактики: пользоваться маской в местах скопления людей, избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют. Также необходимо регулярно проветривать помещения, делать влажную уборку, есть больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и другие).