РИАМО - 7 дек. На предприятиях подмосковных Химок среднемесячная заработная плата выросла в 1,5 раза за пять лет, на сегодняшний день она составляет 78 тысяч рублей, оборот розничной торговли в муниципалитете за 11 месяцев составил 108 миллиардов рублей, сообщил в пятницу глава округа Дмитрий Волошин.

«Среднемесячная заработная плата на предприятиях городского округа составляет 78 тысяч рублей. Очень важно отметить, что за последние пять лет она выросла в 1,5 раза», - сказал Волошин в ходе Всероссийского форума по оценке регулирующего воздействия «Цифровизация экономики: новые задачи, вызовы и компетенции».

Он отметил, что на сегодняшний день в Химках зарегистрировано почти 24 тысячи предприятий.

«В округе 153 крупных и средних предприятия, оборот розничной торговли в текущем году за 11 месяцев составил 108 миллиардов рублей, показав также значительный рост», - добавил Волошин.

По его словам, в Химках увеличился объем собственного производства местных предприятий, за последние пять лет рост этого показателя составил более 60%.

«За пять лет произошел уверенный рост прибыли предприятий почти на 14 миллиардов рублей. Объем инвестиций за этот срок, привлеченных в основной капитал по инвестиционным проектам городского округа Химки, составляет 170 миллиардов рублей», - заключил Волошин.

В подмосковных Химках проходит второй Всероссийский форум по оценке регулирующего воздействия «Цифровизация экономики: новые задачи, вызовы и компетенции».

Организатором форума выступает правительство Московской области совместно с Минэкономразвития России и администрацией Химок.

Программой форума предусмотрено пленарное заседание на тему «Институт оценки регулирующего воздействия в условиях перехода к цифровой экономике» с участием представителей бизнеса, Минэкономразвития России, органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Подмосковья, отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», АНО «Цифровая экономика», фонда «Сколково», а также Московской коллегии адвокатов ГРАД.