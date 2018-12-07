РИАМО - 7 дек. Лучшие фигуристы России будут удивлять москвичей и гостей города в дни фестиваля «Путешествие в Рождество», 72 ледовых шоу будут показаны в Новопушкинском сквере и на ГУМ-катке, говорится в материалах к пресс-конференции о фестивале.

«На фестивале «Путешествие в Рождество», который пройдет в столице с 14 декабря по 13 января, посетителей ждут 72 зрелищных ледовых шоу», - уточняется в пресс-релизе.

В Новопушкинском сквере откроется «Ледовый театр», где ежедневно будут идти ледовые балеты в постановке звезды фигурного катания Петра Чернышева. Всего здесь пройдет 46 представлений, в которых примут участие такие именитые спортсмены, как Татьяна Навка, Аделина Сотникова, Елена Ильиных, Артур Гачинский и другие.

А для посетителей ГУМ-катка на Красной площади олимпийский чемпион Евгений Плющенко подготовил 26 представлений. В некоторых из них он сам исполнит главные роли.

«В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» катки появятся не только на центральных городских площадках, но и в округах: в Бабушкинском парке, на Городецкой улице и на площади Славы. Вход на эти катки – бесплатный», - добавляется в материале.

Главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество» пройдет Москве с 14 декабря по 13 января. На 74 площадках фестиваля, посвященного сказкам и персонажам из популярных книг, пройдут балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, мастер-классы и спортивные игры.

Фестиваль проводится в рамках цикла городских уличных фестивалей «Московские сезоны». На площадках будет более 500 новогодних елей, а самая высокая (высотой 20 метров) установлена на Манежной площади. Прошлый фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили более 14 миллионов человек, включая более 4 миллионов туристов из регионов и из-за рубежа.