РИАМО - 7 дек. Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства занял первое место на конкурсе «Внедрение профессиональных стандартов в деятельность организации», впервые организованного Национальным агентством развития квалификаций и ФГБУ «ВНИИ труда» под эгидой министерства труда и социальной защиты РФ, говорится в сообщении пресс-службы департамента ЖКХ столицы.

«Целью проведения конкурса является выявление и распространение лучших практик внедрения профессиональных стандартов в деятельность организаций. Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства» (ГБУ «МАЦ») заняло первое (место - ред.) в престижном конкурсе «Внедрение профессиональных стандартов в деятельность организации» в номинации «Лучшая организация в сфере услуг по внедрению профессиональных стандартов», — сказал руководитель департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев.

Он добавил, что руководители организаций, работающих в сфере ЖКХ Москвы, внимательно следят за качеством профессиональной подготовки своих работников.

Задачами конкурса являются: популяризация и развитие национальной системы квалификаций и независимой оценки квалификаций; мониторинг процесса внедрения профессиональных стандартов в различных отраслях экономики; выявление механизмов по созданию условий для улучшения качества кадрового потенциала и повышения эффективности работы организаций за счет внедрения профессиональных стандартов в деятельность организаций.

В числе задач конкурса также подготовка предложений по совершенствованию законодательных и иных нормативных актов в сфере применения профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации; практический учет результатов конкурса для выявления проблемных вопросов внедрения профессиональных стандартов в деятельность организаций и выработка предложений по их решению.

В конкурсе приняли участие 46 субъектов Российской Федерации, задействованы все федеральные округа и города федерального значения РФ. В Национальное агентство поступило 352 заявки от участников конкурса, из которых были приняты 240 полных заявок. Среди участников конкурса - ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», госкорпорация «Росатом», УГМК «Кузбассразрезуголь» и другие.