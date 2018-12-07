РИАМО - 7 дек. С 8 декабря автобус маршрута №559 поедет по новой трассе, он будет перенесен со МКАД, на которой общественный транспорт часто стоит в пробках, говорится в сообщении пресс-службы государственного казенного учреждения «Организатор перевозок».

«Автобусный маршрут №559 «Метро «Речной вокзал» – Метро «Алтуфьево» поедет по новой трассе с 8 декабря. Участок маршрута по МКАД и Бусиновскому проезду в обоих направлениях будет перенесен на улицы Ижорская, Лобненская и Дмитровское шоссе», – говорится в сообщении

Эти изменения помогут пассажирам тратить меньше времени в пути, объезжая частые пробки на МКАД. Местным жителям будет удобно добираться до социальных объектов, так на маршруте добавятся остановки: «Ижорская улица», «Лобненская улица», «Больница», «кинотеатр «Волга», «Лианозовский электромеханический завод», «Дмитровское шоссе, 155».

На всех остановках маршрута №559 будут висеть информационные плакаты с изменениями.