РИАМО - 7 дек. Работы по реконструкции здания центрального павильона проката планируют провести в московском парке Горького, объект демонтируют с сохранением фундамента, а затем восстановят, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Реконструкция здания центрального павильона проката» по адресу: улица Крымский Вал, дом 9, строение 38, район Якиманка, Центральный административный округ города Москвы», - говорится в сообщении.

Проектом предусматривается реконструкция одноэтажного здания центрального павильона проката. В ходе работ будет произведен демонтаж конструкций здания с сохранением части существующего фундамента, а также возведение конструкций здания с изменением объемно-планировочных решений и технико-экономических показателей.

В ходе реконструкции будет выполнена полная внешняя и внутренняя отделка пункта проката. На прилегающей территории оборудуют пешеходные дорожки, установят малые архитектурные формы, высадят зеленые насаждения.

После реконструкции в здании разместятся помещения проката, кафе и санузел с возможностью безбарьерного доступа маломобильных групп населения.

«Парк Горького – излюбленное место отдыха москвичей и гостей столицы. С 2010 года парк масштабно преобразился – он стал примером нового формата городских общественных пространств. В скором времени в парке будет отреставрирован центральный пункт проката с кафе», - отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.