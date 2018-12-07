РИАМО - 7 дек. В тестовом режиме в Московской области планируют запустить интерактивную систему сопровождения и информирования инвесторов «Одно окно инвестора», система должна будет помочь инвестору при заполнении формы получить три-четыре меры поддержки, сообщил в пятницу министр инвестиций и инноваций Подмосковья Вадим Хромов.

«Мы собираемся со следующего года запустить пилотную онлайн-систему по обработке всех обращений бизнеса, по реализации новых инициатив, по инвестиционным проектам, так называемое «Одно окно инвестора», - сказал Хромов в ходе Всероссийского форума по оценке регулирующего воздействия в Химках.

Он отметил, что концептуальная идея данного пилотного проекта заключается в том, что инвестор сможет в электронном виде подать заявку, а также система сможет вычленить меры поддержки, которые могут быть применимы в Подмосковье.

«Эта система должна будет помочь инвестору при заполнении формы получить три-четыре меры поддержки, при этом дальнейшее сопровождение и получение поддержки тоже собираемся поставить под контроль этой системы. Интегрировать в нее поступление данных с системы электронных услуг муниципальных и государственных, а также систему сопровождения строительства», - добавил Хромов.

Он надеется, что представители бизнеса в Московской области будут активно включаться в пилотную эксплуатацию интерактивной системы сопровождения и информирования инвесторов.

В подмосковных Химках проходит второй Всероссийский форум по оценке регулирующего воздействия «Цифровизация экономики: новые задачи, вызовы и компетенции».

Организатором форума выступает правительство Московской области совместно с Минэкономразвития России и администрацией Химок.

Программой форума предусмотрено пленарное заседание на тему «Институт оценки регулирующего воздействия в условиях перехода к цифровой экономике» с участием представителей бизнеса, Минэкономразвития России, органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Подмосковья, отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», АНО «Цифровая экономика», фонда «Сколково», а также Московской коллегии адвокатов ГРАД.