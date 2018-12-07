РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Прокуратура Люберец провела проверку по жалобе жителя и выявила нарушения его жилищных прав предприятием АО «Люберецкий водоканал», говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Люберецкой городской прокуратурой проведена проверка по обращению местного жителя, касающемуся вопроса нарушения жилищного законодательства. Установлено, что между физическим лицом и АО «Люберецкий водоканал» заключен договор на отпуск питьевой воды, на основании которого АО «Люберецкий водоканал» оказывают услуги по поставке ресурса, а физлицо обязуется ежемесячно производить оплату за услуги.

«В ходе проверки установлено, что у жителя Люберец образовалась задолженность перед АО «Люберецкий водоканал» за 2016-2017 годы, в связи с этим, предприятие приостановило подачу холодной воды. Установлено, что физическому лицу уведомления об ограничении или приостановке подачи водоснабжения от АО «Люберецкий водоканал» не поступало. Предприятие не соблюдает требований постановления правительства РФ от 6 мая 2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», чем нарушает жилищные права», – отмечается в сообщении.

По результатам проверки генеральному директору АО «Люберецкий водоканал» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Подача водоснабжения АО «Люберецким водоканалом» возобновлена, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В соответствии с жилищным законодательством, исполнитель в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги вправе после письменного предупреждения потребителя-должника ограничить или приостановить предоставление такой коммунальной услуги.

«Он направляет потребителю-должнику предупреждение о том, что в случае непогашения задолженности по оплате коммунальной услуги в течение 20 дней со дня доставки потребителю указанного уведомления предоставление ему такой коммунальной услуги может быть сначала ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической возможности введения ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения», – поясняется в материале.