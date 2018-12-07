РИАМО - 7 дек. Молодые педагоги Подмосковья получили награды в нескольких номинациях конкурса «Педагогический дебют-2018», награды вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает корреспондент РИАМО.

Награды вручили победителям областного конкурса «Педагогический дебют-2018» и отдельно в номинации «Начало начал».

«Я здесь, чтобы еще раз сказать, что образование, учителя, новые методики и практики для нас имеют колоссальное значение. Здесь люди подготовленные, образованные. В XXI веке в глобальном мире мы живем в жесточайшей конкуренции, система образования определяет успех нашей страны. Форум, который мы проводим с вами, молодыми педагогами, направлен на то, чтобы каждый из вас держал, выходил из шаблона, постоянно что-то новое, интересное и полезное использовал в своей работе», - сказал Воробьев.

Губернатор также выразил надежду, что молодые педагоги постараются привнести что-то новое, полезное, результативное при обучении.

После этого во время встречи с Воробьевым педагоги рассказали главе региона о важности проведения форума молодых педагогов, о работе в своей школе, о новинках в области педагогики.

В Областной гимназии имени Евгения Примакова в Одинцовском районе с 6 по 7 декабря уже в восьмой раз проходит ежегодный форум молодых педагогов. Форум проводится для молодых специалистов - учителей общеобразовательных организаций Московской области, приступивших к работе в текущем году. Основная цель форума - распространение передового опыта среди молодых педагогов Московской области, развитие их творческой инициативы, повышение престижа педагогического труда и сохранение лучших традиций учительства Подмосковья.

На форум молодых педагогов приглашены молодые специалисты из всех муниципальных образований Московской области.