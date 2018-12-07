РИАМО - 7 дек. Житель столицы перед поездкой на конференцию отдал на хранение своему знакомому 4 миллиона рублей, тот взял деньги и перестал выходить на связь, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве

«Шестого декабря в 21:20 в дежурную часть ОМВД России по Пресненскому району Москвы поступило заявление мужчины 1970 года рождения, в котором просит принять меры к водителю ООО, которому 29 ноября примерно в 18:00 по адресу: Москва, улица 2-я Магистральная, дом 3, заявитель передал на хранение денежные средства в размере 4 миллионов рублей, после чего уехал на конференцию, а по возвращению узнал, что водитель на связь не выходит», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что местонахождение мужчины также неизвестно. По данному факту проводится проверка.

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