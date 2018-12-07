РИАМО - 7 дек. В столичном музее «Московский транспорт» открылась выставка фотографии, рассказывающих об истории Северного речного вокзала, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Сегодня, 7 декабря, в музее «Московский транспорт» открылась фотовыставка «Теплоход – больше чем транспорт», на которой представлены уникальные архивные фотографии Северного речного вокзала», – отмечается в сообщении.

Посетителям покажут изображения фонтанов и скульптур, старых парадных интерьеров и других объектов на территории вокзала, не сохранившихся до наших дней. Гости выставки также узнают, как будет выглядеть Северный речной вокзал после реставрации, которую планируют завершить в 2020 году.

Вместе с этим в экспозиции представят фотографии уникальных ливрей российских и зарубежных теплоходов. Кроме того, все желающие смогут принять участие в конкурсе рисунка.

«Для посетителей будет работать основная экспозиция музея: в ней представлены старинные автомобили, городской пассажирский транспорт и специальная техника. В коллекции музея «Московский транспорт» более 300 экспонатов. Музей находится по адресу: улица Рогожский Вал, дом 9/2. Он открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 21:00», – уточняется в материале.

Выставка «Транспорт вне времени» будет работать в музее до лета 2019 года.