РИАМО - 7 дек. На станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии Московского метрополитена сделают потолок из панелей оранжевого цвета трех оттенков, а сама станция будет иметь ярко выраженную индивидуальность, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Станция запроектирована на месте пересечения улицы Новаторов с Ленинским проспектом. Она будет мелкого заложения, глубиной 17,6 метра. Длина платформы составит 163 метра.

«Станция «Улица Новаторов» будет иметь ярко выраженный индивидуальный облик. Потолок выполнят из разноформатных панелей, изготовленных из триплекса оранжевого цвета трех оттенков. Между ними будет «спрятано» осветительное оборудование, что позволит создать интересную игру света», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Путевые стены решено покрыть панелями из перфорированного алюминия. Название станции выложат белыми буквами на черном фоне – напротив надписей на платформе установят скамейки из нержавеющей стали и дерева. Центральный ряд колонн будет облицован серым саянским мрамором, на полу – светло-серый сибирский гранит и черный габбро (магматическая, плутоническая горная порода.).

В вестибюле на потолке разместят треугольные сотовые алюминиевые панели, кассовый блок будет эффектно выделяться в монохромном интерьере – его отделают оранжевым искусственным камнем. Все пути движения пассажиров выполнят с учетом потребностей маломобильных групп населения.

Входные павильоны – легкие конструкции из стекла и металла – будут отапливаться. Их эстетика выражена прямыми линиями и чистыми геометрическими формами.

«Улица Новаторов» снизит загрузку центральных пересадочных узлов московской подземки и южных участков Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро. Строительство станции также позволит улучшить транспортное обслуживание районов Проспект Вернадского и Обручевский», - уточняется в материале.

Проектировщик – ОАО «Институт по проектированию промышленных и транспортных объектов для городского хозяйства Москвы «Моспромпроект». Заказчиком работ выступает ГУП Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина».

Станция «Улица Новаторов» образует пересадочный узел с одноименной станцией БКЛ, а «Севастопольский проспект» со станцией «Крымская» МЦК. Линию планируется построить к 2023 году.

Схема Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы>>