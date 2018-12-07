РИАМО - 7 дек. За ноябрь застройщиков Москвы оштрафовали более чем на 7 миллионов рублей, основные нарушения связаны с невыполнением в установленный срок законных предписаний Москомстройинвеста, вынесенных по итогам проверок, неразмещением необходимой информации в ЕИСЖС, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«С1 по 30 ноября 2018 года в отношении 13 организаций-застройщиков Москомстройинвестом было вынесено 56 постановлений в виде штрафов на общую сумму 7,43 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

В службу судебных приставов для принудительного взыскания сдано 72 постановления на общую сумму штрафов 3,115 миллиона рублей. Одновременно с этим составлено 74 протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

«Стоит отметить, что основные нарушения компаний-застройщиков связаны с невыполнением в установленный срок законных предписаний комитета, вынесенных по итогам проверок, неразмещением необходимой информации в ЕИСЖС и прочее», — добавляется в материале.

Всего за прошедший месяц Москомстройинвест провел 14 проверок, из которых: пять - плановые и девять - внеплановые.

Если компании-застройщики и их руководители, ранее привлеченные постановлениями Москомстройинвеста к административной ответственности в виде штрафов, не оплатили их в установленный срок, ведомство обращается в службу судебных приставов с последующим взысканием штрафов в принудительном порядке. Одновременно составляются протоколы о возбуждении административных дел по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»).