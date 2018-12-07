РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Сотрудники МЧС обнаружили тело человека в сгоревшей бытовке в подмосковных Люберцах, сообщил «РИАМО в Люберцах» заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев.

Утром в пятницу в оперативно-дежурную смену центра управления кризисными ситуациями (ЦУКС) поступило сообщение о пожаре в бытовке СНТ «Дружба» в поселке Красково Люберец.

«В горевшей бытовке в СНТ «Дружба» было обнаружено тело человека. Привлекаемые силы и средства при тушении пожара: две единицы техники, семь человек. В 8:10 пожар был ликвидирован», – сказал Катаев.

Он добавил, что также в пятницу ночью в 03:27 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства в СНТ «Ветеран» в Мотяково. На тушение пожара выехали две единицы техники и семь человек. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных подразделений.