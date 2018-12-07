РИАМО - 7 дек. Высота снежного покрова в Москве и Подмосковье составляет 13 миллиметров, что выше нормы на 4 миллиметра, всего за сутки выпало 23% от месячной нормы осадков, сообщил РИАМО ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«С 6 числа выпало 8,8 миллиметра осадков. Высота снега составляет 13 миллиметров, при норме девять. Снег свежий, пушистый, он еще осядет. Получается, 23% от месячной нормы осадков выпало за прошедшие сутки. Это довольно сильные осадки», - сказал Цыганков.

Он добавил, что сейчас фронтальная зона ушла на восток страны. Следующие осадки в виде снега и мокрого снега с дождем ожидаются 9 декабря во второй половине дня.

В начале новой недели сугробы вырастут до 16-18 сантиметров.