РИАМО - 7 дек. После небольшого похолодания в конце текущей недели в столицу вернутся снегопады, и ожидается оттепель до плюс 1 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

Шестого декабря в Москве прошел сильный снегопад, в результате которого в городе образовались большие сугробы. В ближайшее время снегопады будут обходить Центральную Россию стороной, но передышка окажется недолгой.

«В Центральной России похолодание <…> будет сопровождаться улучшением погоды. Сегодня-завтра в Москве минус 5-6 градусов, почти на 2 градуса ниже нормы. В воскресенье возможно повторение погодных катаклизмов», — говорится в сообщении.

Вместе с ненастьем придет очередная порция тепла – 10 и 11 декабря в городе будет до 0 – плюс 1 градус.