РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Во время пожара в доме в садоводческом некоммерческом товариществе «Родник» в Люберцах пострадал 36-летний мужчина, сообщил «РИАМО в Люберцах» заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев.

Шестого декабря в 18:31 в оперативно-дежурную смену Центра управления кризисными ситуациями поступило сообщение о пожаре в дачном доме №70 СНТ «Родник».

«Во время пожара пострадал мужчина 1982 года рождения, его с ожогами ожоги 1 и 2 степени на 90 % тела доставили в больницу. В результате пожара сгорели садовый щитовой двухэтажный дом и хозяйственная постройка», – сказал Катаев.

Он уточнил, что к тушению возгорания были привлечены шесть единиц техники и 23 человека из личного состава.