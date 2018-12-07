РИАМО - 7 дек. В Москве в сквере на пересечении улицы Павловской и Подольского шоссе торжественно открыли памятник советскому и киргизскому писателю Чингизу Айтматову, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения писателя. Памятник установили в сквере имени Чингиза Айтматова, расположенном на пересечении улицы Павловской и Подольского шоссе. В мероприятии приняли участие: президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков, мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и другие.

«Сегодня большое событие - в Москве появился памятник великому писателю Чингизу Айтматову. Я хочу поблагодарить президента Киргизии, архитектора, благотворителей, благодаря кому появился этот замечательный памятник. Конечно, мы все помним этого великого писателя, целое поколение россиян, советских людей было воспитано на его произведениях. И даже если мы не помним некоторые произведения, имена героев его повестей и романов, когда произносят его имя, - это ощущение искренней чистоты, доброты и величия», - сказал Собянин.

Он отметил, что памятник является символом совместной истории, культуры и дружбы стран.

«Чингиз Айтматов - это, конечно, не просто классик киргизской, русской и советской литературы. Чингиз Айтматов - величайший мудрец, это глыба, это создатель отдельного уникального жанра в рамках классического реализма, проникнутого мистикой, притчами, глубочайшим знанием народной культуры, мирового этноса, легенд. Второго такого писателя в ХХ веке не было», - отметил Мединский.

Он добавил, что памятник является символом искренней народной любви.

Также в знак дружбы Мединский передал министерству культуры Киргизии восемь оцифрованных фильмов, снятых по произведениям Айтматова.

Сооронбай Жээнбеков поздравил присутствующих с открытием памятника и поблагодарил всех, кто причастен к созданию и открытию скульптуры.

Чингиз Айтматов - народный писатель Киргизской ССР, дипломат. Писал на киргизском и русском языках.

В 2018 году в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 90-летию со дня рождения Айтматова, Минкультуры России организовало фотовыставки и творческие вечера, а также кинопоказы фильмов по книгам писателя. На Молодежном культурном форуме государств-участников СНГ в Туле Минкультуры России преподнесло в дар делегациям стран Содружества подарочные издания четырехтомника избранных произведений писателя