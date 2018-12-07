РИАМО - 7 дек. После двухдневного снегопада в Московской области на автодороги было выведено свыше 1 тысячи единиц спецтехники, которые очистили более 14 тысяч километров трасс, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Пятого и 6 декабря в Московском регионе прошел сильный снегопад. После непогоды работа по очистке и обработке дорог велась на всей подведомственной сети.

«Дорожные службы Подмосковья, в оперативном управлении которых находится региональная сеть автодорог, за минувшие сутки обработали противогололедными материалами и очистили от снега более 14 тысяч километров автодорог», - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта на региональных автодорогах было задействовано свыше 1 тысячи единиц спецтехники, в том числе 515 единиц комбинированных дорожных машин.

В приоритетном порядке расчищались дороги первой и второй категории с наиболее высокой интенсивностью движения, а также маршруты следования общественного транспорта, подходы к остановкам и тротуарам.

За минувший день вывезено 364 кубометра снега.

В пятницу температура воздуха в Подмосковье составит минус 3 градуса. Местами ожидается снег. Возможно образование наледи и гололедица.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными на дорогах, не мешать работе снегоуборочной техники», - заключается в материале.