РИАМО – 7 дек. В скором времени Следственный комитет РФ планирует внедрить новое техническое устройство, которое поможет сделать проверку на полиграфе сотрудников госструктур более эффективной, аппарат создан на основе айтрекера (EYE-tracking), который отражает двигательную активность глаз, пишет в пятницу газета «Известия».

Девятого декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. СК РФ называет борьбу с коррупцией одним из приоритетов своей деятельности. В изобличении коррупционеров участвуют эксперты-криминалисты, экономисты, лингвисты, программисты, но чаще всех — фоноскописты и специалисты по психофизиологическим исследованиям (применяют полиграф). В СК России считают, что для предупреждения фактов коррупции было бы очень полезно широко распространить такую практику.

«Следственный комитет России считает полезным для борьбы с коррупцией внедрять в госструктурах ежегодные проверки на полиграфе отдельных категорий госслужащих. Перспективным инструментом для этих целей СК называет новую технологию — исследования реакции глаз (айтрекер)», — говорится в статье.

Это детектор лжи по глазам. Аппарат применяется для исследований в медицинской сфере и в коммерческом секторе (в основном в рекламе). Он работает следующим образом: человеку задают вопрос и фиксируют его реакцию при ответе, изучая движение глаз.

«Реакция глаз идет сразу вслед за осознанием текста. Зрачком нельзя управлять с помощью сознания. Глаза все время двигаются. Их движения и считываются инфракрасными камерами. Проверка на айтрекере занимает в четыре раза меньше времени, чем на полиграфе, а его чувствительность даже выше», — добавляется в сообщении.

Айтрекер и полиграф при использовании вместе могут дать больше информации специалисту. В расследовании коррупционных дел аппарат особенно полезен, потому что у него есть только два противопоказания: полная слепота и критически низкий интеллект.

По закону РФ, запрещено принудительно проверять граждан на полиграфе, но детектор лжи может помочь самим участникам процесса доказать свою правоту. Все чаще результаты исследований с применением полиграфа суды принимают в числе доказательства по уголовному делу.