РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. В подмосковном Подольске в пятницу утром столкнулись два грузовых автомобиля на автотрассе М-2 «Крым», пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В Подольске 7 декабря около 6:00 на автотрассе М-2 «Крым» на Симферопольском шоссе произошло столкновение двух грузовиков. Пострадавших нет», – сказал собеседник агентства.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 10:40 в городском округе затруднено движение на Симферопольском шоссе возле поселка Александровка, где также произошла авария.